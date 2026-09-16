Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE65S85FAEXRU 65" 4K Ultra HD OLED Smart Series 9 чер.графит
Телевизор Samsung 2025 года выпуска представляет собой современное устройство, оснащенное передовыми технологиями для обеспечения максимального удовольствия от просмотра. Этот телевизор с диагональю 65 дюймов (165 см) впечатляет благодаря использованию экрана с технологией OLED, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также глубокий черный цвет для максимально реалистичного изображения. Телевизор поддерживает частоту обновления 120 Гц, что делает его идеальным для просмотра динамичных сцен, фильмов и спортивных трансляций без размытия и задержек. Благодаря операционной системе Tizen OS и поддержке Smart TV, пользователи получают доступ ко множеству потоковых сервисов и приложений, делая просмотр телевизора еще более разнообразным и увлекательным. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, что обеспечивает превосходное качество приема сигнала и позволяет наслаждаться любимыми программами в высоком качестве. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 300x200 обеспечивает удобство размещения телевизора в любом интерьере, а также способствует экономии пространства. Телевизор выполнен в стильном черном цвете, что придает ему элегантность и современный вид. Несмотря на свои внушительные размеры, вес устройства без подставки составляет 17,4 кг, а с подставкой – 17,8 кг, что облегчает его установку и перемещение. В наличии порт Ethernet, который позволяет подключиться к интернету для полноценного использования всех функций Smart TV. Эта модель телевизора от Samsung станет идеальным дополнением вашей гостиной, обеспечивая захватывающий опыт просмотра и максимальный комфорт для каждого члена семьи.
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