Телевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
164 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738027
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
368
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х1х0.2
Вес, кг.
24.4
Описание товара Телевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый
LG OLED65B6RLA — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, подставка, ПДУ, батарейки ААА 2 шт. (опция), документация
Цвет
серый, коричневый
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
OLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
368
Страна производитель
Китай
LG OLED65B6RLA — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе webOS 26 с OLED подсветкой, частотой обновления до 144 Гц и процессором Alpha 8 AI 4K Gen3. Модель поддерживает Dolby Vision, HDR10, HLG, технологию интеллектуального улучшения качества изображения, VRR и ALLM. Акустика с поддержкой Dolby Atmos и AI Sound Pro. Оснащен четырьмя портами HDMI 2.1, двумя портами USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.
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Телевизор LG OLED65B6RLA.ARUG 65" OLED 4K Ultra HD коричневый/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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