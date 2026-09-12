Телевизор QLED Skyworth 100" 100Q79G Google TV Frameless фиолетовый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
206 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699442
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.24х1.29х0.13
Вес, кг.
92
Описание товара Телевизор QLED Skyworth 100" 100Q79G Google TV Frameless фиолетовый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор skyworth 100q79g — это 100-дюймовый qled-телевизор с разрешением 4k ultra hd и частотой обновления 144 гц. он поддерживает hdr10, hdr10+, dolby vision и hlg. телевизор оснащен системой dolby atmos и работает под управлением google tv. доступны различные входы, включая hdmi и usb, а также поддержка wi-fi. дизайн безрамочный, цвет корпуса фиолетовый.
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Телевизор QLED Skyworth 100" 100Q79G Google TV Frameless фиолетовый 4K Ultra HD 120Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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