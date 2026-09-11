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Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02

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Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 1
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 2
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 3
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 4
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 5
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 6
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 7
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 8
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 9
Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 1
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 2
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 3
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 4
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 5
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 6
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 7
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 8
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 9
  • Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651692
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х3
Вес, г.
81

Описание товара Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02

Кабель предназначен для зарядки ноутбуков, планшетов и телефонов таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi. Кабель USB-C к USB-C поддерживает стандарты быстрой зарядки: подачу питания, Huawei Super Charge 5A и быструю зарядку 3.0 и передачу данных 480 Мбит/с.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Cafule Series Type-C - Type-C 100W 1m White CATJK-C02




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель предназначен для зарядки ноутбуков, планшетов и телефонов таких брендов, как Apple, Samsung, Huawei, Honor и Xiaomi. Кабель USB-C к USB-C поддерживает стандарты быстрой зарядки: подачу питания, Huawei Super Charge 5A и быструю зарядку 3.0 и передачу данных 480 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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