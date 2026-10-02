Кабель Greenconnect 3.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-3.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 3.0m USB 2.0, AM/AM, черный (GCR-UM5M-BB2S-3.0m)
Кабель USB AM / AM - это удобный аксессуар для подключения периферийных устройств к персональному компьютеру или к ноутбуку. Провод подходит для подключения к материнской плате, USB-концентратору, корпусу жесткого диска, портативному кулеру/радиатору для ноутбука, принтеру, модему, веб-камере, ТВ приставке и другим USB-совместимым устройствам. Кабель обладает пропускной способностью до до 480 Мбит/c. Шнур легко установить, просто подключите каждый штекер USB к портам устройств, и все готово к работе. Кабель произведен из высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки обеспечивает стабильный сигнал. Конструкция кабеля включает в себя общее армирование, делая его сверхпрочным. Внешняя изоляция из экологичного RoHS PVC пластика обеспечивают надежную защиту от внешних повреждений, а специализированные присадки в составе провода позволяет его использовать даже при низких температурах до -20 градусов.
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