Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdw, Kyocera Mita Ecosys P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw, P5021cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651131
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdw, Kyocera Mita Ecosys P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw, P5021cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
397
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw
Совместим с устройствами Kyocera ECOSYS P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyocera ECOSYS P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdn, Kyocera Mita Ecosys M5521cdw, Kyocera Mita Ecosys P5021cdn, Kyocera Mita Ecosys P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw, P5021cdw
Цвет
голубой
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Совместим с устройствами Kyocera ECOSYS P5021cdn, P5021cdw, M5521cdn, M5521cdw
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-TK5220C голубой (1200стр.) для Kyocera ECOSYS P5021cdn/P5021cdw/M5521cdn/M5521cdw