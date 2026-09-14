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Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт

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Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Samsung
Поддерживаемые модели принтеров
ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3400, 340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
340 руб.  700 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт
340 руб. -51%
700 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Static Control
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Samsung
Поддерживаемые модели принтеров
ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3400, 340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
95

Описание товара Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт

Аксессуар для лазерного принтера. Отличается высокой прочностью и износостойкостью.



Теги товара: картриджи для samsung

Отзывы о товаре Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт




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Характеристики
Бренд
Static Control
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Samsung
Поддерживаемые модели принтеров
ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3400, 340
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар для лазерного принтера. Отличается высокой прочностью и износостойкостью.


Теги товара: картриджи для samsung
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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