Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Samsung
Поддерживаемые модели принтеров
ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3400, 340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%340 руб. 700 руб.
В наличии
Код товара: 476747
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Загружаем...
340 руб. -51%
700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Samsung
Поддерживаемые модели принтеров
ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3400, 340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
95
Описание товара Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт
Аксессуар для лазерного принтера. Отличается высокой прочностью и износостойкостью.
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Теги товара: картриджи для samsung
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Совместимость
для Samsung
Поддерживаемые модели принтеров
ML-2160, 2165, 2167, 2168, SCX-3400, 340
Страна производитель
Китай
Аксессуар для лазерного принтера. Отличается высокой прочностью и износостойкостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: картриджи для samsung
Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт - стоимость товара 340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лезвие дозирующее Static Control SAM101BLADE2-10 для Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/340, отгрузка кратно 10шт