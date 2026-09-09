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Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506

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Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото 1
Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото 2
Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
черный
  • Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото 1
  • Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото 2
  • Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233703
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х10
Вес, г.
320

Описание товара Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506

Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506

Отзывы о товаре Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж HP CF287A черный 87A для Enterprise 500 M506 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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