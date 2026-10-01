Тонер-картридж Pantum TL-5120XP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 15k
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 050 руб.
В наличии
Код товара: 632037
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
116 050 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х17
Вес, кг.
1.45
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5120XP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 15k
Картридж Pantum TL-5120ХP
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Картридж Pantum TL-5120ХP
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-5120XP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 15k - этот товар вы можете купить по цене 116050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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