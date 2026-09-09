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Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451

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Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый, голубой, пурпурный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217680
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый, голубой, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х33х12
Вес, кг.
2.63

Описание товара Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451

Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451

Отзывы о товаре Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый, голубой, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж HP 305A CF370AM голубой/желтый/пурпурный x3уп. для HP CLJ M451 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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