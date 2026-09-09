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Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный

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Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный - фото 1
Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP650, MF730
Цвет
пурпурный
  • Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный - фото 1
  • Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167929
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP650, MF730
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х10
Вес, г.
800

Описание товара Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 2300 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP650, MF730
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - пурпурный. Ресурс - 2300 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon 046M (1248C002) для Canon i-SENSYS LBP650/MF730, пурпурный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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