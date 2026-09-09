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Картридж Canon 045HY (1243C002) для Canon i-SENSYS MF630, желтый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon 045HY (1243C002) для Canon i-SENSYS MF630, желтый

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Картридж Canon 045HY (1243C002) для Canon i-SENSYS MF630, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MF630
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167921
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MF630
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Картридж Canon 045HY (1243C002) для Canon i-SENSYS MF630, желтый

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 2200 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon 045HY (1243C002) для Canon i-SENSYS MF630, желтый




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
MF630
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 2200 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon 045HY (1243C002) для Canon i-SENSYS MF630, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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