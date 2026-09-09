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Заправочный комплект HP W1103AD (5000стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заправочный комплект HP W1103AD (5000стр.)

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Заправочный комплект HP W1103AD (5000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 318915
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х14х7
Вес, г.
800

Описание товара Заправочный комплект HP W1103AD (5000стр.)

HP 103AD, заправочное устройство с оригинальным тонером для заправки принтеров HP Neverstop Laser (W1103AD). Позволяет бесперебойно печатать тысячи страниц и с легкостью заправлять тонер исключая малейшие просыпания тонера. Разработки компании HP в области лазерной печати предоставляют доступ к бесперебойно работающим, экономичным и эффективным заправочным устройствам с оригинальным тонером увеличенной емкости, которые предназначены специально для заправки лазерных принтеров HP Neverstop Laser. Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.

Отзывы о товаре Заправочный комплект HP W1103AD (5000стр.)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
HP 103AD, заправочное устройство с оригинальным тонером для заправки принтеров HP Neverstop Laser (W1103AD). Позволяет бесперебойно печатать тысячи страниц и с легкостью заправлять тонер исключая малейшие просыпания тонера. Разработки компании HP в области лазерной печати предоставляют доступ к бесперебойно работающим, экономичным и эффективным заправочным устройствам с оригинальным тонером увеличенной емкости, которые предназначены специально для заправки лазерных принтеров HP Neverstop Laser. Заявленный средний ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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