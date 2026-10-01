Top.Mail.Ru
Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k - фото 1
Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
  • Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k - фото 1
  • Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 280 руб. 
Начислим 1333 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
83 280 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k

Картридж черный (или контейнер с черными чернилами)

Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж черный (или контейнер с черными чернилами)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k – стоимость товара 83280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...