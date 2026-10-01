Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
83 280 руб.
В наличии
Код товара: 632035
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
83 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
1.1
Описание товара Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Картридж черный (или контейнер с черными чернилами)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Platinum
Поддерживаемые модели принтеров
для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
6000
Страна производитель
Китай
Картридж черный (или контейнер с черными чернилами)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k – стоимость товара 83280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Тонер-картридж Pantum TL-5120HP для BP5100DN/BP5100DW/BM5100ADN/BM5100ADW/BM5100FDN/BM5100FDW 6k