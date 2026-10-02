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Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 3
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  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 10
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649421
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х32х29
Вес, кг.
5.84

Описание товара Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel

Электрический перфоратор Denzel RH-1050-26 26608 мощностью 1050 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, имеет 3 плюс 1 режим, развивает энергию удара 3,2 Дж и используется для проведения отделочных и монтажных работ в режиме сверления, бурения и долбления. Эффективно работает с твердыми материалами. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 26 мм, в древесине — 40 мм, металле — 13 мм. Преимущества: Установка оптимального режима — скорость вращения шпинделя и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-1200 об/мин и 0-5100 уд/мин соответственно. Ограничитель глубины — удобно сверлить одинаковые отверстия без дополнительных замеров. Реверс — застрявший в материале бур легко извлекается. Быстрая подготовка к работе — хвостовик оснастки надежно фиксируется в патроне SDS-plus. Надежность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя, ударопрочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям. Безопасная работа — в случае заклинивания бура вращение шпинделя блокируется для предотвращения травмирования пользователя. Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию. Удобная эксплуатация — световой индикатор сообщает о готовности к работе, клавиша фиксации кнопки пуска исключает нечаянное переключение режимов. Эффективное решение различных задач — система Vario lock позволяет устанавливать удобное угловое положение оснастки. Работа при низкой температуре — кабель питания имеет резиновую изоляцию. Полная комплектация — перфоратор поставляется с набором оснастки. Комфортная работа — перфоратор весит 3,4 кг, обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку. Удобное хранение и транспортировка — инструмент и оснастка упакованы в прочный кейс.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штПылеуловитель - 1 штБур - 3 штДолото - 1 штПика - 1 штКомплект запасных угольных щеток - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3.2
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический перфоратор Denzel RH-1050-26 26608 мощностью 1050 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, имеет 3 плюс 1 режим, развивает энергию удара 3,2 Дж и используется для проведения отделочных и монтажных работ в режиме сверления, бурения и долбления. Эффективно работает с твердыми материалами. Максимальный диаметр отверстий в бетоне составляет 26 мм, в древесине — 40 мм, металле — 13 мм. Преимущества: Установка оптимального режима — скорость вращения шпинделя и частота ударов плавно регулируются в диапазоне 0-1200 об/мин и 0-5100 уд/мин соответственно. Ограничитель глубины — удобно сверлить одинаковые отверстия без дополнительных замеров. Реверс — застрявший в материале бур легко извлекается. Быстрая подготовка к работе — хвостовик оснастки надежно фиксируется в патроне SDS-plus. Надежность — медная обмотка обеспечивает стабильную работу двигателя, ударопрочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям. Безопасная работа — в случае заклинивания бура вращение шпинделя блокируется для предотвращения травмирования пользователя. Электробезопасность — токопроводящие элементы имеют двойную изоляцию. Удобная эксплуатация — световой индикатор сообщает о готовности к работе, клавиша фиксации кнопки пуска исключает нечаянное переключение режимов. Эффективное решение различных задач — система Vario lock позволяет устанавливать удобное угловое положение оснастки. Работа при низкой температуре — кабель питания имеет резиновую изоляцию. Полная комплектация — перфоратор поставляется с набором оснастки. Комфортная работа — перфоратор весит 3,4 кг, обрезиненная рукоятка удобно ложится в руку. Удобное хранение и транспортировка — инструмент и оснастка упакованы в прочный кейс.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Перфоратор электрический RH-1050-26, SDS-plus, 1050 Вт, 3,2 Дж, 3 плюс 1 реж. Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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