Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel
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Характеристики
Описание товара Насосная станция эжекторная PSD800C, 800 Вт, 2400 л/ч, ресивер 24 л, всасывание 20 м Denzel
Если вода в скважине, откуда вы планируете перекачивать воду, находится на глубине до 8 м, возьмите любой подходящий по характеристикам насос, и он отлично справится с задачей. Но если вода находится на большей глубине – от 10 м, на помощь придет эжекторная насосная станция от DENZEL. Жидкость поднимается вверх, а затем подается под давлением во внешний эжектор по отдельной магистрали, тем самым создавая рециркуляцию и увеличивая глубину подъема.Насосная станция работает автономно – самостоятельно включается и выключается по мере расхода воды. Резервуар объемом 24 л накапливает воду и позволяет не запускать двигатель каждый раз. Это экономично и удобно, особенно если у вас часто отключают электричество. Вы всегда будете иметь запас воды. Станция не требует особого обслуживания, а значит, вы экономите время и силы. Эжекторная насосная станция Denzel PSD800C 97212 облегчает подъем влаги с больших глубин. Оборудована резервуаром объемом 24 литра с внутренней мембраной, эжектором, датчиком давления и манометром. Работает в автоматическом режиме, не требует обслуживания.
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