Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel
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Характеристики
Описание товара Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel
Бытовая насосная станция Denzel PS800X 97210 мощностью 800 Вт выполнена из нержавейки, оснащена ресивером на 24 л, обеспечивает производительность до 3200 л/ч и подъем воды до 38 м. Предназначена для снабжения чистой водой жилых домов, коттеджей, фермерских хозяйств. Подача организуется из скважин, колодцев, водоемов и т.д. Станция работает в автоматическом режиме — это значит, что насос включается и отключается по мере расхода воды из ресивера. Такой способ работы продлевает срок эксплуатации устройства, значительно упрощает его обслуживание и экономит потребление энергии.
Преимущества
- Термозащита — встроенный термодатчик выключает питание при риске перегрева, что предотвращает преждевременный износ электродвигателя и его поломку.
- Электробезопасность — насосная часть имеет степень защиты IPX4 от попадания водных брызг, пыли и частиц диаметром более 1 мм.
- Прочный корпус — нержавеющая сталь высокого качества не подвержена образованию коррозии и выдерживает механические воздействия.
- Удобный визуальный контроль — манометр позволяет отслеживать давление воды на выходе и экономит бюджет на покупку дополнительных измерителей.
- Автоматизация работы — реле контролирует показатели давления в диапазоне 1,5–3 бар, не допуская его превышения и сильного падения, что обеспечивает оптимальную частоту включений насосной станции.
- Высокая производительность — ресивера на 24 литра достаточно, чтобы обеспечить водой несколько точек потребления.
- Безопасное использование — внутренняя мембрана ресивера сделана из пищевой резины, допустимо перекачивание горячей воды до +60 ?, а также использование подаваемой воды для питья.
- Защита от поломок — пневмоклапан позволяет контролировать объем закаченного воздуха в гидроаккумулятор и сбрасывать его при избыточном давлении, предотвращая аварийные ситуации.
- Простое обслуживание — пробка сливной горловины легко откручивается, что облегчает удаление воды из насосной
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Бытовая насосная станция Denzel PS800X 97210 мощностью 800 Вт выполнена из нержавейки, оснащена ресивером на 24 л, обеспечивает производительность до 3200 л/ч и подъем воды до 38 м. Предназначена для снабжения чистой водой жилых домов, коттеджей, фермерских хозяйств. Подача организуется из скважин, колодцев, водоемов и т.д. Станция работает в автоматическом режиме — это значит, что насос включается и отключается по мере расхода воды из ресивера. Такой способ работы продлевает срок эксплуатации устройства, значительно упрощает его обслуживание и экономит потребление энергии.
Преимущества
- Термозащита — встроенный термодатчик выключает питание при риске перегрева, что предотвращает преждевременный износ электродвигателя и его поломку.
- Электробезопасность — насосная часть имеет степень защиты IPX4 от попадания водных брызг, пыли и частиц диаметром более 1 мм.
- Прочный корпус — нержавеющая сталь высокого качества не подвержена образованию коррозии и выдерживает механические воздействия.
- Удобный визуальный контроль — манометр позволяет отслеживать давление воды на выходе и экономит бюджет на покупку дополнительных измерителей.
- Автоматизация работы — реле контролирует показатели давления в диапазоне 1,5–3 бар, не допуская его превышения и сильного падения, что обеспечивает оптимальную частоту включений насосной станции.
- Высокая производительность — ресивера на 24 литра достаточно, чтобы обеспечить водой несколько точек потребления.
- Безопасное использование — внутренняя мембрана ресивера сделана из пищевой резины, допустимо перекачивание горячей воды до +60 ?, а также использование подаваемой воды для питья.
- Защита от поломок — пневмоклапан позволяет контролировать объем закаченного воздуха в гидроаккумулятор и сбрасывать его при избыточном давлении, предотвращая аварийные ситуации.
- Простое обслуживание — пробка сливной горловины легко откручивается, что облегчает удаление воды из насосной
Отзывы о товаре Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel