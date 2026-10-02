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Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel

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Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 1
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 2
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 3
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 4
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 5
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 6
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 7
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 8
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 9
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 10
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 11
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 12
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 13
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 14
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 15
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 16
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 17
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 18
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 19
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 20
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 21
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 22
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 23
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 24
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 25
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 26
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 27
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 28
Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насосная станция
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 1
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 2
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 3
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 4
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 5
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 6
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 7
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 8
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 9
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 10
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 11
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 12
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 13
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 14
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 15
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 16
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 17
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 18
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 19
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 20
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 21
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 22
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 23
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 24
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 25
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 26
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 27
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 28
  • Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 280 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649324
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel
11 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
46
Максимальный напор
38
Объем гидробака
24
Потребляемая мощность
800
Пропускная способность
3.2 куб.м./час
Уровень шума
85
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х29
Вес, кг.
13.1

Описание товара Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel

Бытовая насосная станция Denzel PS800X 97210 мощностью 800 Вт выполнена из нержавейки, оснащена ресивером на 24 л, обеспечивает производительность до 3200 л/ч и подъем воды до 38 м. Предназначена для снабжения чистой водой жилых домов, коттеджей, фермерских хозяйств. Подача организуется из скважин, колодцев, водоемов и т.д. Станция работает в автоматическом режиме — это значит, что насос включается и отключается по мере расхода воды из ресивера. Такой способ работы продлевает срок эксплуатации устройства, значительно упрощает его обслуживание и экономит потребление энергии.

Преимущества

  • Термозащита — встроенный термодатчик выключает питание при риске перегрева, что предотвращает преждевременный износ электродвигателя и его поломку.
  • Электробезопасность — насосная часть имеет степень защиты IPX4 от попадания водных брызг, пыли и частиц диаметром более 1 мм.
  • Прочный корпус — нержавеющая сталь высокого качества не подвержена образованию коррозии и выдерживает механические воздействия.
  • Удобный визуальный контроль — манометр позволяет отслеживать давление воды на выходе и экономит бюджет на покупку дополнительных измерителей.
  • Автоматизация работы — реле контролирует показатели давления в диапазоне 1,5–3 бар, не допуская его превышения и сильного падения, что обеспечивает оптимальную частоту включений насосной станции.
  • Высокая производительность — ресивера на 24 литра достаточно, чтобы обеспечить водой несколько точек потребления.
  • Безопасное использование — внутренняя мембрана ресивера сделана из пищевой резины, допустимо перекачивание горячей воды до +60 ?, а также использование подаваемой воды для питья.
  • Защита от поломок — пневмоклапан позволяет контролировать объем закаченного воздуха в гидроаккумулятор и сбрасывать его при избыточном давлении, предотвращая аварийные ситуации.
  • Простое обслуживание — пробка сливной горловины легко откручивается, что облегчает удаление воды из насосной

Отзывы о товаре Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
46
Максимальный напор
38
Объем гидробака
24
Потребляемая мощность
800
Пропускная способность
3.2 куб.м./час
Уровень шума
85
Ширина, см
28
Страна производитель
Китай
Описание

Бытовая насосная станция Denzel PS800X 97210 мощностью 800 Вт выполнена из нержавейки, оснащена ресивером на 24 л, обеспечивает производительность до 3200 л/ч и подъем воды до 38 м. Предназначена для снабжения чистой водой жилых домов, коттеджей, фермерских хозяйств. Подача организуется из скважин, колодцев, водоемов и т.д. Станция работает в автоматическом режиме — это значит, что насос включается и отключается по мере расхода воды из ресивера. Такой способ работы продлевает срок эксплуатации устройства, значительно упрощает его обслуживание и экономит потребление энергии.

Преимущества

  • Термозащита — встроенный термодатчик выключает питание при риске перегрева, что предотвращает преждевременный износ электродвигателя и его поломку.
  • Электробезопасность — насосная часть имеет степень защиты IPX4 от попадания водных брызг, пыли и частиц диаметром более 1 мм.
  • Прочный корпус — нержавеющая сталь высокого качества не подвержена образованию коррозии и выдерживает механические воздействия.
  • Удобный визуальный контроль — манометр позволяет отслеживать давление воды на выходе и экономит бюджет на покупку дополнительных измерителей.
  • Автоматизация работы — реле контролирует показатели давления в диапазоне 1,5–3 бар, не допуская его превышения и сильного падения, что обеспечивает оптимальную частоту включений насосной станции.
  • Высокая производительность — ресивера на 24 литра достаточно, чтобы обеспечить водой несколько точек потребления.
  • Безопасное использование — внутренняя мембрана ресивера сделана из пищевой резины, допустимо перекачивание горячей воды до +60 ?, а также использование подаваемой воды для питья.
  • Защита от поломок — пневмоклапан позволяет контролировать объем закаченного воздуха в гидроаккумулятор и сбрасывать его при избыточном давлении, предотвращая аварийные ситуации.
  • Простое обслуживание — пробка сливной горловины легко откручивается, что облегчает удаление воды из насосной
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насосная станция PS800X, 800 Вт, 3200 л/ч, ресивер 24 л, напор 38 м, нержавейка Denzel - стоимость товара 11280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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