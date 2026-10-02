Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч
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Характеристики
Тип товара
Насосная станция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%14 800 руб. 19 763 руб.
В наличии
Код товара: 266894
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 800 руб. -25%
19 763 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
46
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
35
Размеры в упаковке, см
59х53х35
Вес, кг.
14.9
Описание товара Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-Ч поддерживает давление в водопроводе и подаёт воду с глубины до 8 метров. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Удобна и безопасна в использовании. Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода. Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса.
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Теги товара: 63 л/мин
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Насосная станция
Высота, см
59
Максимальный напор
46
Объем гидробака
20
Потребляемая мощность
1200
Пропускная способность
63 л/мин
Уровень шума
86
Ширина, см
35
Насосная станция ЗУБР МАСТЕР НАС-М3-1200-Ч поддерживает давление в водопроводе и подаёт воду с глубины до 8 метров. Имеет пропускную способность 63 литра в минуту. Удобна и безопасна в использовании. Присоединительный диаметр 1" обеспечивает легкое подключение трубопровода. Термопредохранитель защищает от перегрева, исключая возможность поломки насоса.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, Насосная станция, Зубр, Бренды, Потребляемая мощность, Максимальный напор, Объем гидробака, Пропускная способность
Теги товара: 63 л/мин
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Теги товара: 63 л/мин
Станция насосная Зубр НАС-М3-1200-Ч - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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