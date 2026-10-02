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Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, "Point" рукоятка Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, "Point" рукоятка Sparta

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Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 1
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 2
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 3
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 4
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 5
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 6
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 7
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 8
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 9
Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Комплектация
Отвертки: РН00, РН0, РН1, SL09, SL12 - 11 шт
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 1
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 2
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 3
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 4
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 5
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 6
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 7
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 8
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 9
  • Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, &quot;Point&quot; рукоятка Sparta - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649225
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Комплектация
Отвертки: РН00, РН0, РН1, SL09, SL12 - 11 шт
Количество бит, шт
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х4
Вес, г.
480

Описание товара Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, "Point" рукоятка Sparta

Набор отверток Sparta 133605, 11 предметов, используется для точной механики при осуществлении монтажа/демонтажа микровинтов со шлицами SL и PH. Он рассчитан на несложные бытовые работы, может применяться в частной мастерской. С помощью набора легко ремонтировать мелкие бытовые приборы, очки, часы и т.д.

Преимущества

  • Удобство и точность работы — отвертки оснащены вращающимися затыльниками.
  • Стальные рукоятки с рифлением — отвертки не скользят в руке.
  • Безопасное хранение и транспортировка — детали набора размещены в пластиковом кейсе с ложементом.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток для точных работ, 11 шт., PH + SL, HCS, "Point" рукоятка Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Комплектация
Отвертки: РН00, РН0, РН1, SL09, SL12 - 11 шт
Количество бит, шт
11
Страна производитель
Китай
Описание

Набор отверток Sparta 133605, 11 предметов, используется для точной механики при осуществлении монтажа/демонтажа микровинтов со шлицами SL и PH. Он рассчитан на несложные бытовые работы, может применяться в частной мастерской. С помощью набора легко ремонтировать мелкие бытовые приборы, очки, часы и т.д.

Преимущества

  • Удобство и точность работы — отвертки оснащены вращающимися затыльниками.
  • Стальные рукоятки с рифлением — отвертки не скользят в руке.
  • Безопасное хранение и транспортировка — детали набора размещены в пластиковом кейсе с ложементом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Отзывы


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