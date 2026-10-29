Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS23
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 394062
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, кг.
1
Описание товара Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS23
Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS23 подойдет для применения дома, в мастерской, в саду. Он состоит из 23 предметов: биты, гаечные ключи, отверточная рукоятка, плоскогубцы, кусачки, карандаш и т. д. С использованием такого набора можно проводить различные работы. Комплект поставляется в сумке-чехле. Она используется как для хранения, так и для транспортировки набора. Инструменты надежно фиксируются внутри чехла, а у каждого предмета есть свое место. Изделия изготовлены из проверенных стальных сплавов. Они отлично подготовлены к условиям эксплуатации. Инструменты стойко выдерживают механические нагрузки при работе с ними. Сумочка-чехол набора Sturm! 1310-01-TS23 закрывается на молнию, обеспечивая быстрый доступ внутрь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS23 подойдет для применения дома, в мастерской, в саду. Он состоит из 23 предметов: биты, гаечные ключи, отверточная рукоятка, плоскогубцы, кусачки, карандаш и т. д. С использованием такого набора можно проводить различные работы. Комплект поставляется в сумке-чехле. Она используется как для хранения, так и для транспортировки набора. Инструменты надежно фиксируются внутри чехла, а у каждого предмета есть свое место. Изделия изготовлены из проверенных стальных сплавов. Они отлично подготовлены к условиям эксплуатации. Инструменты стойко выдерживают механические нагрузки при работе с ними. Сумочка-чехол набора Sturm! 1310-01-TS23 закрывается на молнию, обеспечивая быстрый доступ внутрь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Sturm! 1310-01-TS23 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1140 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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