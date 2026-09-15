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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346)

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Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 1
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 2
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 3
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 4
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 5
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 6
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 7
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 8
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 9
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 10
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 11
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 12
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 13
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 14
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 15
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Отвертки для точных работ:РН1, РН0, РН00, SL1.4, SL2, SL2.4 - 6 штПластиковый кейс - 1 шт
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 1
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 2
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 3
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 4
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 5
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 6
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 7
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 8
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 9
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 10
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 11
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 12
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 13
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 14
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 15
  • Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649221
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346)
1 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Отвертки для точных работ:РН1, РН0, РН00, SL1.4, SL2, SL2.4 - 6 штПластиковый кейс - 1 шт
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
180

Описание товара Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346)

Набор отверток для точной механики Gross 13346, CrMo, с металлическими обрезиненными рукоятками, 6 предметов в боксе-трансформере, пригодится при монтаже/демонтаже микровинтов SL и PH. Высококачественное исполнение деталей набора позволяет использовать его для решения профессиональных задач в ходе ремонта электроники, очков и других мелких механизмов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
6
Комплектация
Отвертки для точных работ:РН1, РН0, РН00, SL1.4, SL2, SL2.4 - 6 штПластиковый кейс - 1 шт
Количество бит, шт
6
Страна производитель
Тайвань
Описание
Набор отверток для точной механики Gross 13346, CrMo, с металлическими обрезиненными рукоятками, 6 предметов в боксе-трансформере, пригодится при монтаже/демонтаже микровинтов SL и PH. Высококачественное исполнение деталей набора позволяет использовать его для решения профессиональных задач в ходе ремонта электроники, очков и других мелких механизмов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток для точной механики, 6 шт., PH + SL, CrMo, обрезиненная рукоятка Gross (13346) - купить по цене 1160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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