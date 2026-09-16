Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (25677)
Оригинальный товар
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Характеристики
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
28
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, спуджер
Кмоплектация
Биты, SL, SL1, 1.5, 2.5, 3 шт; Биты, PH, PH000, PH00, PH0, PH1, 4 шт; Биты TORX, TORX 3, 4, 5, 3 шт; Биты, HEX, HEX 0.9, 1.3, 1.5, 2, 4 шт; Биты, TORX HOLE, TH 6, 7, 8, 9, 10, 15, 5 шт; Биты, Pentalobe, 2 (0.8 мм), 5 (1.2 мм), 2 шт; Биты Tri-Point, 000, 00, 2 шт; Торцовые головки, 4 мм, 5мм, 2 шт; Отвертка-битодержатель, 1 шт; Спуджер, 1 шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 719265
|
Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
28
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, спуджер
Кмоплектация
Биты, SL, SL1, 1.5, 2.5, 3 шт; Биты, PH, PH000, PH00, PH0, PH1, 4 шт; Биты TORX, TORX 3, 4, 5, 3 шт; Биты, HEX, HEX 0.9, 1.3, 1.5, 2, 4 шт; Биты, TORX HOLE, TH 6, 7, 8, 9, 10, 15, 5 шт; Биты, Pentalobe, 2 (0.8 мм), 5 (1.2 мм), 2 шт; Биты Tri-Point, 000, 00, 2 шт; Торцовые головки, 4 мм, 5мм, 2 шт; Отвертка-битодержатель, 1 шт; Спуджер, 1 шт.
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
23
Тип бит
SL1.5, SL2.5, PH000, PH00, PH0, PH1, HEX 1.3, HEX 2, SL1, TORX 3, TORX 4, TORX 5, HEX 0.9, HEX 1.5, TORX HOLE TH 6,, TORX HOLE TH 7, TORX HOLE TH 8, TORX HOLE TH 10, TORX HOLE TH 15, Pentalobe, 2 (0.8 мм), Pentalobe, 5 (1.2 мм), Tri-Point 000, Tri-Point 00
Количество торцевых головок, шт
2
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х4
Вес, г.
170
Описание товара Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (25677)
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28 со сменными битами, 28 предметов 25677 представляет собой специальный набор c комплектацией для мобильных устройств с необходимым набором бит и специальными инструментами. Инструменты набора выполнены из качественной и прочной хромованадиевой стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Область применения
для точных работ
Количество предметов, шт
28
Инструменты в комплекте
биты, торцевая головка, отвертка-битодержатель, спуджер
Кмоплектация
Биты, SL, SL1, 1.5, 2.5, 3 шт; Биты, PH, PH000, PH00, PH0, PH1, 4 шт; Биты TORX, TORX 3, 4, 5, 3 шт; Биты, HEX, HEX 0.9, 1.3, 1.5, 2, 4 шт; Биты, TORX HOLE, TH 6, 7, 8, 9, 10, 15, 5 шт; Биты, Pentalobe, 2 (0.8 мм), 5 (1.2 мм), 2 шт; Биты Tri-Point, 000, 00, 2 шт; Торцовые головки, 4 мм, 5мм, 2 шт; Отвертка-битодержатель, 1 шт; Спуджер, 1 шт.
Упаковка
кейс
Количество отверток, шт
1
Количество бит, шт
23
Тип бит
SL1.5, SL2.5, PH000, PH00, PH0, PH1, HEX 1.3, HEX 2, SL1, TORX 3, TORX 4, TORX 5, HEX 0.9, HEX 1.5, TORX HOLE TH 6,, TORX HOLE TH 7, TORX HOLE TH 8, TORX HOLE TH 10, TORX HOLE TH 15, Pentalobe, 2 (0.8 мм), Pentalobe, 5 (1.2 мм), Tri-Point 000, Tri-Point 00
Количество торцевых головок, шт
2
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28 со сменными битами, 28 предметов 25677 представляет собой специальный набор c комплектацией для мобильных устройств с необходимым набором бит и специальными инструментами. Инструменты набора выполнены из качественной и прочной хромованадиевой стали. Эргономичные рукоятки обеспечивают комфортную эксплуатацию.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: с отвертками
Отвертка для точных работ KRAFTOOL Precision-28, 28 предметов (25677) - стоимость товара 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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