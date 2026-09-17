Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H8_z01, 6 - 24 мм, 8 предметов
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб.
В наличии
Код товара: 742444
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х8х4
Вес, кг.
1.03
Описание товара Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H8_z01, 6 - 24 мм, 8 предметов
Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H8_z01, 6 - 24 мм, 8 предметов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 - 32 мм, 10 шт., CrV, фосфатированные, ...
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитНабор отверток + биты, 21 пред., PH + SL+ Hex + Torx, HCS, 2к ру...
-
В наличииЦена 1 370 руб.343 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", пластиковый кейс 56 предметов Сибртех
-
В наличииЦена 1 380 руб.345 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER Auto 57, 57 шт, (27760-H5...
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитНабор отверток, 6 шт., PH + SL, S2, 2к рукоятка Matrix (13303)
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитНабор инструмента для дома универсальный STAYER Master-17, 17 пр...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитНабор инструментов Bort BTK-24
-
В наличииЦена 1 470 руб.368 руб. в СплитНабор отверток 11 шт STAYER Hercules-K11
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитНабор инструментов Stayer 2202-H6
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитНабор бит и торцевых головок Stayer Master Techno 25084-H43 (43 ...
-
В наличииЦена 1 480 руб.370 руб. в СплитНабор отверток Fusion на полке, 18 шт., PH + SL + Torx, CrV, 3к ...
-
В наличииЦена 1 520 руб.380 руб. в СплитНабор головок Stayer 27754-H28 (28 предметов)
Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H8_z01, 6 - 24 мм, 8 предметов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H8_z01, 6 - 24 мм, 8 предметов - стоимость товара 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор рожковых гаечных ключей ЗУБР 27010-H8_z01, 6 - 24 мм, 8 предметов