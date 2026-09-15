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Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 7
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Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 17
Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692866
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещоточный
Шлицы бит
SL, PH, PZ, HEX
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
торцевые, дюймовые
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х6
Вес, г.
940

Описание товара Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392)

Набор инструментов Сибртех 13392, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 29 предметов с присоединительным размером 1/4", предназначенных для работы с резьбовыми соединениями. В комплект поставки входят кардан, удлинитель и вороток, упрощающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен автолюбителю и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.



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Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещоточный
Шлицы бит
SL, PH, PZ, HEX
Посадка бит
1/4 дюйма
Торцовые головки
4 мм, 5 мм
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
торцевые, дюймовые
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Сибртех 13392, поставляющийся в пластиковом кейсе, состоит из 29 предметов с присоединительным размером 1/4", предназначенных для работы с резьбовыми соединениями. В комплект поставки входят кардан, удлинитель и вороток, упрощающие работу в труднодоступных местах. Набор будет полезен автолюбителю и домашнему мастеру.

Преимущества

  • Износостойкость — элементы набора изготовлены из высокопрочной стали.
  • Надежная защита от коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие.
  • Комфортная и эффективная работа — ключи-трещотки с 45 зубьями оснащены механизмом быстрого сброса, переключателем реверса с металлическим флажком и двухкомпонентной рукояткой.
  • Прочная фиксация — шариковый замок на трещотках, воротках, шарнирах и удлинителях надежно удерживает головки.
  • Удобное хранение и транспортировка — инструменты и насадки упакованы в ударопрочный пластиковый кейс с металлическими замками.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", пластиковый кейс, 29 предметов Сибртех (13392) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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