Top.Mail.Ru
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 1
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 2
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 3
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 4
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 5
Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ключ разводной, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы
Кмоплектация
набор крепежа, нож, рулетка
  • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 1
  • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 2
  • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 3
  • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 4
  • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 5
  • Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568470
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ключ разводной, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы
Кмоплектация
набор крепежа, нож, рулетка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
6
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
20
Тип бит
стандартные, двусторонние, для точных работ, с головками, ударные, удлинённые, стандартные
Шлицы бит
крестообразный (PZ)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х8
Вес, кг.
2.28

Описание товара Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.)

Набор инструментов DEKO DKMT100 (100шт.) имеет высокое качество и изготовлен из высококачественной стали с высокополированной хромированной и антикоррозийной защитой. Набор также содержит инструменты, необходимые для большинства небольших ремонтов и основных проектов по всему дому, запасные части для дома, которые могут пригодиться. Все части этого набора надежно помещаются в прочный корпус для легкой переноски и удобного использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
100
Инструменты в комплекте
ключ разводной, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы
Кмоплектация
набор крепежа, нож, рулетка
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
1
Тип гаечных ключей
разводной, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
6
Развернуть
Количество имбусовых ключей
8
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество бит, шт
20
Тип бит
стандартные, двусторонние, для точных работ, с головками, ударные, удлинённые, стандартные
Шлицы бит
крестообразный (PZ)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов DEKO DKMT100 (100шт.) имеет высокое качество и изготовлен из высококачественной стали с высокополированной хромированной и антикоррозийной защитой. Набор также содержит инструменты, необходимые для большинства небольших ремонтов и основных проектов по всему дому, запасные части для дома, которые могут пригодиться. Все части этого набора надежно помещаются в прочный корпус для легкой переноски и удобного использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов для дома DEKO TZ100 (100шт.) - стоимость товара 2670 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...