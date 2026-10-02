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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце Sparta купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце Sparta

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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце// Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649109
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Характеристики

Бренд
Sparta
Размеры в упаковке, см
14х2х2
Вес, г.
155

Описание товара Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце Sparta

Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце Sparta



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Характеристики
Бренд
Sparta
Описание
Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце Sparta


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Набор ключей имбусовых HEX, 1,5–10 мм, 10 шт., никелированный, на кольце Sparta - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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