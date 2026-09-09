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Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK

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Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK - фото 1
  • Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK - фото 2
  • Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275965
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Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, кг.
4.03

Описание товара Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK

Состав набора: инструмент t-301a для обжима разъемов rg— 58/59/62, инструмент t-312a для зачистки кабеля rg-58/59/62, универсальный инструмент t-501 для зачистки кабеля, инструмент t-568 для обжима разъемов rj-45/11, инструмент t-431 с ножом для заделки витой пары в розетку rg-45, тип 110, инструмент для разделки кабеля, кусачки: длина 112 мм, пассатижи: длина 160 мм, футляр для мелких деталей, длина 135 мм, диаметр 21 мм, реверсивная отвертка, удлинитель к насадкам: длина 60 мм, фонарик: длина 142 мм, складной нож, кисточка: длина 160 мм, диаметр 17 мм, разводной ключ, длина 155 мм, раздвигается до 19 мм, пинцет на разжим, длина 115 мм, рулетка с фиксатором: длина 3 м, приспособление для вытаскивания plcc-микросхем (экстрактор): длина 100 мм, ширина 49 мм, изолента, пробник для тестирования напряжения 110-220 в, длина 140 мм, отвертка плоская: намагниченное жало, длина без ручки — 150 мм, диаметр жала — 5 мм, отвертка плоская: намагниченное жало, длина без ручки — 100 мм, диаметр жала — 3 мм, отвертка крестовая: намагниченное жало, длина без ручки — 150 мм, диаметр жала — 5 мм, отвертка крестовая: намагниченное жало, длина без ручки — 100 мм, диаметр жала — 3 мм, набор насадок: плоская: 3 мм, 5 мм, 7 мм. крестовая: 3 мм, 5 мм, 7 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Состав набора: инструмент t-301a для обжима разъемов rg— 58/59/62, инструмент t-312a для зачистки кабеля rg-58/59/62, универсальный инструмент t-501 для зачистки кабеля, инструмент t-568 для обжима разъемов rj-45/11, инструмент t-431 с ножом для заделки витой пары в розетку rg-45, тип 110, инструмент для разделки кабеля, кусачки: длина 112 мм, пассатижи: длина 160 мм, футляр для мелких деталей, длина 135 мм, диаметр 21 мм, реверсивная отвертка, удлинитель к насадкам: длина 60 мм, фонарик: длина 142 мм, складной нож, кисточка: длина 160 мм, диаметр 17 мм, разводной ключ, длина 155 мм, раздвигается до 19 мм, пинцет на разжим, длина 115 мм, рулетка с фиксатором: длина 3 м, приспособление для вытаскивания plcc-микросхем (экстрактор): длина 100 мм, ширина 49 мм, изолента, пробник для тестирования напряжения 110-220 в, длина 140 мм, отвертка плоская: намагниченное жало, длина без ручки — 150 мм, диаметр жала — 5 мм, отвертка плоская: намагниченное жало, длина без ручки — 100 мм, диаметр жала — 3 мм, отвертка крестовая: намагниченное жало, длина без ручки — 150 мм, диаметр жала — 5 мм, отвертка крестовая: намагниченное жало, длина без ручки — 100 мм, диаметр жала — 3 мм, набор насадок: плоская: 3 мм, 5 мм, 7 мм. крестовая: 3 мм, 5 мм, 7 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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