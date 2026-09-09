Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK
Состав набора: инструмент t-301a для обжима разъемов rg— 58/59/62, инструмент t-312a для зачистки кабеля rg-58/59/62, универсальный инструмент t-501 для зачистки кабеля, инструмент t-568 для обжима разъемов rj-45/11, инструмент t-431 с ножом для заделки витой пары в розетку rg-45, тип 110, инструмент для разделки кабеля, кусачки: длина 112 мм, пассатижи: длина 160 мм, футляр для мелких деталей, длина 135 мм, диаметр 21 мм, реверсивная отвертка, удлинитель к насадкам: длина 60 мм, фонарик: длина 142 мм, складной нож, кисточка: длина 160 мм, диаметр 17 мм, разводной ключ, длина 155 мм, раздвигается до 19 мм, пинцет на разжим, длина 115 мм, рулетка с фиксатором: длина 3 м, приспособление для вытаскивания plcc-микросхем (экстрактор): длина 100 мм, ширина 49 мм, изолента, пробник для тестирования напряжения 110-220 в, длина 140 мм, отвертка плоская: намагниченное жало, длина без ручки — 150 мм, диаметр жала — 5 мм, отвертка плоская: намагниченное жало, длина без ручки — 100 мм, диаметр жала — 3 мм, отвертка крестовая: намагниченное жало, длина без ручки — 150 мм, диаметр жала — 5 мм, отвертка крестовая: намагниченное жало, длина без ручки — 100 мм, диаметр жала — 3 мм, набор насадок: плоская: 3 мм, 5 мм, 7 мм. крестовая: 3 мм, 5 мм, 7 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитНабор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Професси...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 ш...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессио...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитНабор инструментов Ombra OMT94S
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмет...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., ...
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профе...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15801, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 8 050 руб. 13 540 руб.2013 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмет...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Отзывы о товаре Набор инструментов Gembird Cablexpert TK-NETWORK