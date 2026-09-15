Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14798)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб.
В наличии
Код товара: 649157
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 270 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х5
Вес, кг.
1
Описание товара Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14798)
Набор из 13 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14798 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 82 предмет...
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 120 руб.1780 руб. в СплитНабор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)
-
В наличииЦена 7 190 руб.1798 руб. в СплитНабор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластико...
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Професси...
-
В наличииЦена 7 270 руб.1818 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-94, 94 предмета Профессио...
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмет...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., ...
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профе...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15801, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 8 050 руб. 13 540 руб.2013 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмет...
-
В наличииЦена 8 280 руб. 13 000 руб.2070 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-150
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
ключи гаечные
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
комбинированный, трещеточный
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
32
Количество бит, шт
13
Страна производитель
Китай
Набор из 13 комбинированных трещоточных шарнирных ключей Matrix 14798 пригодится мастерам и автолюбителям для фиксации и раскручивания крепежных элементов. Трещоточный механизм повышает скорость работы и легко справляется даже с закисшим крепежом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14798) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных трещоточных шарнирных 8-32 мм, 13 шт., CrV Matrix (14798)