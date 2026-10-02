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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95)

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Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 1
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 2
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 3
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 4
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347566
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95)
7 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
95
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х9
Вес, кг.
6.31

Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95)

Набор торцовых головок 1/2", 1/4", 95шт Kraftool EXPERT QUALITAT 27883-H95_z02 подходит для выполнения слесарно-монтажных работ. Активно используется в сфере профессиональных работ, например, в автосервисах при обслуживании транспортных средств. В комплекте представлены все необходимые компоненты для выполнения широко спектра операций.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество имбусового ключа
?
Количество бит, шт
95
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор торцовых головок 1/2", 1/4", 95шт Kraftool EXPERT QUALITAT 27883-H95_z02 подходит для выполнения слесарно-монтажных работ. Активно используется в сфере профессиональных работ, например, в автосервисах при обслуживании транспортных средств. В комплекте представлены все необходимые компоненты для выполнения широко спектра операций.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., (1/2?+1/4?), (27883-H95) - купить по цене 7830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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