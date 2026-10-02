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Набор инструментов Ombra OMT82S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Ombra OMT82S

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Ombra OMT82S - фото 1
  • Набор инструментов Ombra OMT82S - фото 2
  • Набор инструментов Ombra OMT82S - фото 3
  • Набор инструментов Ombra OMT82S - фото 4
  • Набор инструментов Ombra OMT82S - фото 5
  • Набор инструментов Ombra OMT82S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 
Начислим 131 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275955
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов Ombra OMT82S
8 150 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
37х29х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Набор инструментов Ombra OMT82S

Комплектация: 1/4: Головки шестигранные: 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм. Головки со вставками: H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5,5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2. Трещотка с быстрым сбросом. Т-образный вороток. Удлинители: 50 мм, 100 мм. Карданный шарнир. Гибкий удлинитель. Отверточная рукоятка. Адаптер для бит. 1/2: Шестигранные головки: 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Биты 5/16, 30 мм: H8, H10, H12, H14, T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4. Карданный шарнир. Удлинители: 125 мм, 250 мм. Трещоточная с быстрым сбросом. Головки свечные: 16 мм, 21 мм. Держатель для бит: 1/2DR x 5/16. Адаптер трехсторонний. Комбинированные ключи: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Ombra OMT82S




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Характеристики
Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Комплектация: 1/4: Головки шестигранные: 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм. Головки со вставками: H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5,5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2. Трещотка с быстрым сбросом. Т-образный вороток. Удлинители: 50 мм, 100 мм. Карданный шарнир. Гибкий удлинитель. Отверточная рукоятка. Адаптер для бит. 1/2: Шестигранные головки: 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Биты 5/16, 30 мм: H8, H10, H12, H14, T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4. Карданный шарнир. Удлинители: 125 мм, 250 мм. Трещоточная с быстрым сбросом. Головки свечные: 16 мм, 21 мм. Держатель для бит: 1/2DR x 5/16. Адаптер трехсторонний. Комбинированные ключи: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Ombra OMT82S - стоимость товара 8150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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