Набор инструментов Ombra OMT82S
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Ombra OMT82S
Комплектация: 1/4: Головки шестигранные: 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм. Головки со вставками: H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30, SL4, SL5,5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2. Трещотка с быстрым сбросом. Т-образный вороток. Удлинители: 50 мм, 100 мм. Карданный шарнир. Гибкий удлинитель. Отверточная рукоятка. Адаптер для бит. 1/2: Шестигранные головки: 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм. Биты 5/16, 30 мм: H8, H10, H12, H14, T40, T45, T50, T55, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4. Карданный шарнир. Удлинители: 125 мм, 250 мм. Трещоточная с быстрым сбросом. Головки свечные: 16 мм, 21 мм. Держатель для бит: 1/2DR x 5/16. Адаптер трехсторонний. Комбинированные ключи: 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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