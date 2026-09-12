Набор ручного инструмента Bort BTK-83
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697767
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х10
Вес, кг.
5.3
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-83
Инструменты изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 5,3 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 880 руб.1220 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13575, 44 предмета, 1/4...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитНабор инструментов Сибин 27765-H56 (56 предметов)
-
В наличииЦена 4 960 руб.1240 руб. в СплитНабор ключей комбинированных с трещоткой, 8 - 19 мм, 7шт., ревер...
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитНабор инструментов Сибин 27765-H94 (94 предмета)
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-22, 22 предметов, Професс...
-
В наличииЦена 5 570 руб. 8 000 руб.1393 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-210
-
В наличииЦена 5 580 руб.1395 руб. в СплитНабор ключей комбинированных трещоточных 8-32 мм, 13 шт., CrV Ma...
-
В наличииЦена 5 600 руб.1400 руб. в СплитНабор комбинированных трещоточных гаечных ключей ЗУБР 12 шт, 8 -...
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитНабор метчиков и плашек Зубр 28123-H27 (27 предметов)
-
В наличииЦена 5 860 руб.1465 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13576, 68 предметов, 1/...
-
В наличииЦена 5 990 руб.1498 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 3/8", 1/4", пластиковый кейс 172 предм...
-
В наличииЦена 6 060 руб.1515 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 83, 83 предмета...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
83
Инструменты в комплекте
пассатижи
Комплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток, набор шестигранных ключей
Страна производитель
Китай
Инструменты изготовлены из углеродистой стали, что обеспечивает их прочность и долговечность. Вес набора составляет всего 5,3 кг, что делает его удобным для переноски и использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор ручного инструмента Bort BTK-83 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор ручного инструмента Bort BTK-83