Набор инструментов Jonnesway S04H52482S
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275970
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х31х8
Вес, кг.
6.2
Описание товара Набор инструментов Jonnesway S04H52482S
Комплектация:1/2 адаптер x 1, 1/2 головки торцевые x 12, 1/4 Т-образная рукоятка x 1, 1/4 головки торцевые x 13, 1/4 кардан шарнирный x 1, бита x 32, гибкий вал x 1, держатель для бит 1/2 x 1, ключ комбинированный x 9, ключ свечной 1/2 16 мм x 1, ключ свечной 1/2 21 мм x 1, отверточная рукоятка x 1, переходник под биты 1/4 x 1, рукоятка с трещоткой 1/4 x 1, трещоточная рукоятка x 1, удлинитель 1/2 125 мм x 1, удлинитель 1/2 250 мм x 1, удлинитель 1/4 100 мм x 1, удлинитель 1/4 50 мм x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, корпус.
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Комплектация:1/2 адаптер x 1, 1/2 головки торцевые x 12, 1/4 Т-образная рукоятка x 1, 1/4 головки торцевые x 13, 1/4 кардан шарнирный x 1, бита x 32, гибкий вал x 1, держатель для бит 1/2 x 1, ключ комбинированный x 9, ключ свечной 1/2 16 мм x 1, ключ свечной 1/2 21 мм x 1, отверточная рукоятка x 1, переходник под биты 1/4 x 1, рукоятка с трещоткой 1/4 x 1, трещоточная рукоятка x 1, удлинитель 1/2 125 мм x 1, удлинитель 1/2 250 мм x 1, удлинитель 1/4 100 мм x 1, удлинитель 1/4 50 мм x 1, шарнир карданный 1/2 x 1, корпус.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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