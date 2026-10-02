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Набор инструментов Ombra OMT101S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Ombra OMT101S

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ, пассатижи, молоток
Комплектация
привод ?", головка торцевая 1/2"DR 13 шт. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм, удлинитель 1/2"DR 125 мм, головки свечные 1/2"DR 2 шт. 16 и 21 мм, трещоточная рукоятка 1/2"DR 72 зуба, кардан шарнирный 1/2"DR, привод 1/4", головка торцевая 1/4"DR 13 шт. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, удлинители 1/4"DR 2 шт. 50мм, трещоточная рукоятка 1/4"DR, кардан шарнирный 1/4"DR, адаптер для вставок-бит 1/4"DR, вставки биты 1/4"DR набор 31 предмет, отверточная рукоятка 1/4"DR, ключи комбинированн
  • Набор инструментов Ombra OMT101S - фото 1
  • Набор инструментов Ombra OMT101S - фото 2
  • Набор инструментов Ombra OMT101S - фото 3
  • Набор инструментов Ombra OMT101S - фото 4
  • Набор инструментов Ombra OMT101S - фото 5
  • Набор инструментов Ombra OMT101S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 480 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Ombra OMT101S
18 480 руб.
  • Гарантия производителя: пожизненная
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ, пассатижи, молоток
Комплектация
привод ?", головка торцевая 1/2"DR 13 шт. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм, удлинитель 1/2"DR 125 мм, головки свечные 1/2"DR 2 шт. 16 и 21 мм, трещоточная рукоятка 1/2"DR 72 зуба, кардан шарнирный 1/2"DR, привод 1/4", головка торцевая 1/4"DR 13 шт. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, удлинители 1/4"DR 2 шт. 50мм, трещоточная рукоятка 1/4"DR, кардан шарнирный 1/4"DR, адаптер для вставок-бит 1/4"DR, вставки биты 1/4"DR набор 31 предмет, отверточная рукоятка 1/4"DR, ключи комбинированн
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
HEX-Ball
Имбусовые ключи в комплекте
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
PH2, PH1, SL6.5, SL5.5, SL8
Количество бит, шт
31
Тип бит
SL3, SL4, PH0, PH1, TX10, HEX 2, HEX 3, HEX 1.5, TORX HOLE TH 10, TORX HOLE TH 15, HEX 2.5, TORX HOLE TH 20, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3, PZ 3
Шлицы бит
крестовые, шестигранные, прямые, звездочки с отверстием
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
26
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
свечные головки с резиновой вставкой 16 мм и 21 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
44х36х9
Вес, кг.
3

Описание товара Набор инструментов Ombra OMT101S

Универсальный набор инструмента Ombra OMT101S 1/4" и 1/2"DR состоит из ста одного различного инструмента для самых разнообразных ремонтно-крепежных, механизированных и других работ. Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Ombra OMT101S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ombra
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, торцевая головка, трещеточный ключ, имбусовый ключ, пассатижи, молоток
Комплектация
привод ?", головка торцевая 1/2"DR 13 шт. 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм, удлинитель 1/2"DR 125 мм, головки свечные 1/2"DR 2 шт. 16 и 21 мм, трещоточная рукоятка 1/2"DR 72 зуба, кардан шарнирный 1/2"DR, привод 1/4", головка торцевая 1/4"DR 13 шт. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, удлинители 1/4"DR 2 шт. 50мм, трещоточная рукоятка 1/4"DR, кардан шарнирный 1/4"DR, адаптер для вставок-бит 1/4"DR, вставки биты 1/4"DR набор 31 предмет, отверточная рукоятка 1/4"DR, ключи комбинированн
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
10
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
9
Развернуть
Наконечник имбусового ключа
HEX-Ball
Имбусовые ключи в комплекте
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
PH2, PH1, SL6.5, SL5.5, SL8
Количество бит, шт
31
Тип бит
SL3, SL4, PH0, PH1, TX10, HEX 2, HEX 3, HEX 1.5, TORX HOLE TH 10, TORX HOLE TH 15, HEX 2.5, TORX HOLE TH 20, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PH2, PH3, PZ 3
Шлицы бит
крестовые, шестигранные, прямые, звездочки с отверстием
Посадка бит
1/4 дюйма
Количество торцевых головок, шт
26
Держатель бит
Да
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 4.5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранный
Наконечники головок со вставками
свечные головки с резиновой вставкой 16 мм и 21 мм
Страна производитель
Тайвань
Описание
Универсальный набор инструмента Ombra OMT101S 1/4" и 1/2"DR состоит из ста одного различного инструмента для самых разнообразных ремонтно-крепежных, механизированных и других работ. Пожизненная гарантия инструментов подтверждает высокое качество их изготовления.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Ombra OMT101S - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 18480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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