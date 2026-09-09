Набор инструментов AV Steel AV-011076
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276014
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, г.
111
Описание товара Набор инструментов AV Steel AV-011076
Комплектация: кейс x 1, трещотка x 2, набор головок x 1, удлинитель x 2, набор рожково-накидных ключей x 1, адаптер для головок x 2, 1/4 кардан шарнирный x 1, вороток т-образный 1/4 x 1, торцовый ключ x 4, адаптер для бит x 1, набор бит x 1.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитНабор инструментов Ombra OMT94S
-
В наличииЦена 7 540 руб.1885 руб. в СплитНабор торцевых головок с трещоткой STELS 13578, 1/2", 24 предмет...
-
В наличииЦена 7 830 руб.1958 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 94, 94 предм., ...
-
В наличииЦена 7 890 руб.1973 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР А-110, 110 предметов, Профе...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15801, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 8 050 руб. 13 540 руб.2013 руб. в СплитНабор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive 82, 82 предмет...
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитНабор инструментов Ombra OMT82S
-
В наличииЦена 8 280 руб. 13 000 руб.2070 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-150
-
В наличииЦена 8 780 руб.2195 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предмет...
-
В наличииЦена 9 710 руб.2428 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предмет...
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66
Комплектация: кейс x 1, трещотка x 2, набор головок x 1, удлинитель x 2, набор рожково-накидных ключей x 1, адаптер для головок x 2, 1/4 кардан шарнирный x 1, вороток т-образный 1/4 x 1, торцовый ключ x 4, адаптер для бит x 1, набор бит x 1.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов AV Steel AV-011076 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов AV Steel AV-011076