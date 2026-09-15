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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels (14109) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels (14109)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, кейс
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649075
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels (14109)
9 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, кейс
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, шарнирный, комбинированный, накидной, трещоточный, шарнирный, свечной, комбинированный, шарнирный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х9
Вес, кг.
6.74

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels (14109)

Набор инструментов Stels 14109 в пластиковом кейсе состоит из 88 предметов с присоединительными размерами 1/2 и 1/4, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами. Универсальный комплект будет полезен при проведении авторемонта в гараже или в поездке, а также пригодится дома или на даче. Преимущества набора инструментов STELS 14109. Прочность и деформационная стойкость — торцевые головки и комбинированные ключи изготовлены из термически обработанной хромованадиевой стали, биты выполнены из японской легированной стали S2. Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие «сатин». Комфортная работа в труднодоступных местах — шаг трещоток составляет всего 5°.. Быстрое переключение между задачами — реверсивный механизм позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи Легкая замена оснастки — кнопка быстрого сброса на ключе-трещотке мгновенно разблокирует фиксатор. Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с ложементом и металлическими застежками. Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2 от 8 мм и комбинированные ключи предоставляется пожизненная гарантия.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels (14109)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, кейс
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, рожковый, трещоточный, шарнирный, комбинированный, накидной, трещоточный, шарнирный, свечной, комбинированный, шарнирный
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), крестообразный (PH), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Stels 14109 в пластиковом кейсе состоит из 88 предметов с присоединительными размерами 1/2 и 1/4, из стали CrV и S2, и предназначен для выполнения слесарно-монтажных работ. Включает инструменты и насадки для работы с резьбовыми крепежами. Универсальный комплект будет полезен при проведении авторемонта в гараже или в поездке, а также пригодится дома или на даче. Преимущества набора инструментов STELS 14109. Прочность и деформационная стойкость — торцевые головки и комбинированные ключи изготовлены из термически обработанной хромованадиевой стали, биты выполнены из японской легированной стали S2. Устойчивость к коррозии — на инструменты нанесено матовое хромовое покрытие «сатин». Комфортная работа в труднодоступных местах — шаг трещоток составляет всего 5°.. Быстрое переключение между задачами — реверсивный механизм позволяет как закручивать, так и откручивать крепежи Легкая замена оснастки — кнопка быстрого сброса на ключе-трещотке мгновенно разблокирует фиксатор. Безопасное хранение и транспортировка — набор поставляется в ударопрочном пластиковом кейсе с ложементом и металлическими застежками. Высокое качество — инструменты Stels произведены с соблюдением всех технологических норм, на торцевые головки с квадратом 1/2 от 8 мм и комбинированные ключи предоставляется пожизненная гарантия.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предметов Stels (14109) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9260 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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