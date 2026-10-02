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Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03

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Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 1
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 2
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 3
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 4
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 5
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 6
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 7
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 8
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 9
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 10
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 11
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 12
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 13
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 14
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 15
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 16
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 17
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 18
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 19
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 20
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 21
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 22
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 23
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 24
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 25
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 1
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 2
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 3
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 4
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 5
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 6
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 7
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 8
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 9
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 10
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 11
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 12
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 13
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 14
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 15
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 16
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 17
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 18
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 19
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 20
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 21
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 22
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 23
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 24
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 25
  • Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 780 руб. 
Начислим 141 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 202401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03
8 780 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
108
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный, Torx (Е)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х30х8
Вес, кг.
5.3

Описание товара Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03

KRAFTOOL X-Drive 108, 108 предм., (1/2"+3/8"+1/4"), универсальный набор инструмента 27888-H108_z03 - многофункциональный комплект для работы с различными соединениями. Все предметы выполнены из Cr-V стали, имеют хромосатинированное покрытие, которое защищает от воздействия коррозии. Это гарантирует долгий срок службы инструментов. Для надежного хвата трещотки и вороток оснащены двухкомпонентными рукоятками. Для удобства хранения и транспортировки набора предусмотрен удобный кейс.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
держатель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
108
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный, Torx (Е)
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL X-Drive 108, 108 предм., (1/2"+3/8"+1/4"), универсальный набор инструмента 27888-H108_z03 - многофункциональный комплект для работы с различными соединениями. Все предметы выполнены из Cr-V стали, имеют хромосатинированное покрытие, которое защищает от воздействия коррозии. Это гарантирует долгий срок службы инструментов. Для надежного хвата трещотки и вороток оснащены двухкомпонентными рукоятками. Для удобства хранения и транспортировки набора предусмотрен удобный кейс.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов Kraftool Expert Qualitat 27888-H108z03 - по цене 8780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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