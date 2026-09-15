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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross (14149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross (14149)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 3
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
82
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм. отвертка-держатель. вороток т-образный. удлинитель 50 мм 1/4. удлинитель 100 мм 1/4. удлинитель 125 мм 1/2. удлинитель 250 мм 1/2.. гибкий удлинитель 1/4. кардан 1/4. кардан 1/2. свечные торцевые головки 1/2: 16, 21 мм. многофункциональный адаптер. головки торцевые 1/4: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. головки торцевые 1/2: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649098
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross (14149)
11 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, головки со вставками, торцевые головки
Количество предметов, шт
82
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм. отвертка-держатель. вороток т-образный. удлинитель 50 мм 1/4. удлинитель 100 мм 1/4. удлинитель 125 мм 1/2. удлинитель 250 мм 1/2.. гибкий удлинитель 1/4. кардан 1/4. кардан 1/2. свечные торцевые головки 1/2: 16, 21 мм. многофункциональный адаптер. головки торцевые 1/4: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. головки торцевые 1/2: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, трещоточный, torx, торцевой, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
7
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
15
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
5/16
Количество торцевых головок, шт
44
Торцовые головки
торцевые, свечные, со вставками
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х13
Вес, кг.
7.08

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross (14149)

Набор инструментов Gross 14149 включает в себя 82 предмета, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4 и 1/2. Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Вороток, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам. ПреимуществаИсключительная твердость и прочность — биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали. Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки. Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента. Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°. Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток. Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук. Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross (14149)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, головки со вставками, торцевые головки
Количество предметов, шт
82
Инструменты в комплекте
ключ трещоточный 1/4. ключ трещоточный 1/2. ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм. отвертка-держатель. вороток т-образный. удлинитель 50 мм 1/4. удлинитель 100 мм 1/4. удлинитель 125 мм 1/2. удлинитель 250 мм 1/2.. гибкий удлинитель 1/4. кардан 1/4. кардан 1/2. свечные торцевые головки 1/2: 16, 21 мм. многофункциональный адаптер. головки торцевые 1/4: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм. головки торцевые 1/2: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 мм.
Кмоплектация
гибкий удлинитель для головок, держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, трещоточный, torx, торцевой, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Мин. размер ключей, мм
7
Макс. размер ключей, мм
22
Количество бит, шт
15
Развернуть
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
5/16
Количество торцевых головок, шт
44
Торцовые головки
торцевые, свечные, со вставками
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный, Torx (T/TX), крестовой (PH), крестовой (PZ), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Gross 14149 включает в себя 82 предмета, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4 и 1/2. Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Вороток, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам. ПреимуществаИсключительная твердость и прочность — биты изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали. Работа со значительным усилием — гаечные ключи с дополнительным ребром жесткости и цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки. Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента. Удобная работа с труднодоступными крепежами — гаечные ключи имеют изогнутый корпус, шаг трещоток составляет всего 3°. Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток. Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук. Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gross (14149) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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