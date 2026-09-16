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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, торцевая головка
Кмоплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712497
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76)
9 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, торцевая головка
Кмоплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
6
Количество бит, шт
15
Торцовые головки
5 мм
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х17
Вес, кг.
7.4

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76)

Набор инструментов ЗУБР — это надежный и удобный помощник для выполнения различных работ в быту и профессиональной деятельности. Состоящий из 76 предметов, этот универсальный комплект обеспечивает широкие возможности для решения разнообразных задач. Набор включает в себя биты, отвертку, гаечный ключ и торцевые головки. Все инструменты выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и надежность. Минимальный размер ключей составляет 1,5 мм, что позволяет выполнять более тонкие и деликатные работы, в то время как максимальный размер в 19 мм пригодится для более крупных крепежных элементов. Набор также включает 6 имбусовых ключей и 15 бит, что делает его еще более универсальным. Торцевые головки представлены в размерах от 5 мм и подходят для работы с различными крепежными элементами благодаря шестигранным наконечникам. Посадка головок производится на 1/2 и 1/4 дюйма, обеспечивая совместимость с широким спектром крепежных инструментов. Вес набора составляет всего 2,3 кг, что делает его компактным и удобным для транспортировки. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и надежность в одном инструментальном комплекте.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
76
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, гаечный ключ, торцевая головка
Кмоплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок, набор отверток
Упаковка
кейс
Мин. размер ключей, мм
1.5
Макс. размер ключей, мм
19
Количество имбусовых ключей
6
Количество бит, шт
15
Торцовые головки
5 мм
Развернуть
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов ЗУБР — это надежный и удобный помощник для выполнения различных работ в быту и профессиональной деятельности. Состоящий из 76 предметов, этот универсальный комплект обеспечивает широкие возможности для решения разнообразных задач. Набор включает в себя биты, отвертку, гаечный ключ и торцевые головки. Все инструменты выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и надежность. Минимальный размер ключей составляет 1,5 мм, что позволяет выполнять более тонкие и деликатные работы, в то время как максимальный размер в 19 мм пригодится для более крупных крепежных элементов. Набор также включает 6 имбусовых ключей и 15 бит, что делает его еще более универсальным. Торцевые головки представлены в размерах от 5 мм и подходят для работы с различными крепежными элементами благодаря шестигранным наконечникам. Посадка головок производится на 1/2 и 1/4 дюйма, обеспечивая совместимость с широким спектром крепежных инструментов. Вес набора составляет всего 2,3 кг, что делает его компактным и удобным для транспортировки. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, функциональность и надежность в одном инструментальном комплекте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Набор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов, Профессионал (27670-H76) - стоимость товара 9870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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