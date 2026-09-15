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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155)

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Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 1
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 2
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 3
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 4
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 5
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 6
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 7
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 8
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 9
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 10
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 11
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 12
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 13
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 14
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 15
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 16
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 17
Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 2
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 3
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 4
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 1/2&quot;, CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649094
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155)
11 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
109
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х35х13
Вес, кг.
11.3

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155)

Набор инструментов Gross 14155 включает в себя 109 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Вороток, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — трещотки отличаются плавностью хода, угол поворота составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
трещоточный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество бит, шт
109
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание

Набор инструментов Gross 14155 включает в себя 109 предметов, в том числе ключи-трещотки из стали CrV со 120 зубьями, с присоединительным размером 1/4" и 1/2". Инструменты используются для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Вороток, удлинители и карданные шарниры облегчают работу в стесненных условиях. Набор пригодится водителям, сотрудникам автосервисов, а также домашним мастерам.

Преимущества

  • Исключительная твердость и прочность — биты и шестигранные ключи изготовлены из японской легированной стали S2, остальные элементы набора выполнены из хромованадиевой стали.
  • Работа со значительным усилием — цельнокованые трещотки выдерживают высокие нагрузки.
  • Эффективность — удлинители снабжены профилем под гаечный ключ для увеличения крутящего момента.
  • Удобная работа с труднодоступными крепежами — трещотки отличаются плавностью хода, угол поворота составляет всего 3°.
  • Реверс — флажковые переключатели позволяют мгновенно изменять направление вращения трещоток.
  • Комфортный захват — благодаря антискользящим насечкам даже влажные или замасленные удлинители и насадки не выскальзывают из рук.
  • Продуманная система хранения — набор поставляется в противоударном кейсе с металлическими застежками, каждый инструмент зафиксирован в ложементе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов Gross (14155) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11210 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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