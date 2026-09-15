Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб.
В наличии
Код товара: 649073
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
радиусный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2
Количество бит, шт
76
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х27
Вес, кг.
7.6
Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)
Набор инструментов Сибртех 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс 76 предм. 13528 изготовлен из CrV стали, обеспечивающей исключительную прочность. Инструмент имеет матовое антикоррозийное покрытие. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 88 предмет...
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитНабор инструментов Kraftool EXPERT 27976-H66
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитНабор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 п...
-
В наличииЦена 9 870 руб.2468 руб. в СплитНабор инструмента универсальный ЗУБР Универсал-76, 76 предметов,...
-
В наличииЦена 10 110 руб.2528 руб. в СплитНабор торцевых головок 3/4"–1" MATRIX 13539, 21 ? 65 мм, 26 пред...
-
В наличииЦена 10 240 руб.2560 руб. в СплитНабор инструментов DENZEL 15802, 1/2", 1/4", CrV, S2, пластиковы...
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитНабор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластик...
-
В наличииЦена 10 330 руб.2583 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-215
-
В наличииЦена 10 490 руб.2623 руб. в СплитНабор инструмента универсальный STAYER UNIVERSAL 150, 150 предме...
-
В наличииЦена 11 190 руб. 15 990 руб.2798 руб. в СплитНабор ручного инструмента Bort BTK-86
-
В наличииЦена 11 210 руб.2803 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 109 предметов G...
-
В наличииЦена 11 390 руб.2848 руб. в СплитНабор инструментов, 1/4", 1/2", CrV, 120 зубьев, 82 предмета Gro...
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
радиусный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2
Количество бит, шт
76
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Сибртех 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс 76 предм. 13528 изготовлен из CrV стали, обеспечивающей исключительную прочность. Инструмент имеет матовое антикоррозийное покрытие. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)