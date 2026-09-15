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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)

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Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 1
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 2
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 3
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 4
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 5
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 6
Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 1
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 2
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 3
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 4
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 5
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 6
  • Набор инструментов, 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)
9 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
радиусный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2
Количество бит, шт
76
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х31х27
Вес, кг.
7.6

Описание товара Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)

Набор инструментов Сибртех 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс 76 предм. 13528 изготовлен из CrV стали, обеспечивающей исключительную прочность. Инструмент имеет матовое антикоррозийное покрытие. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.



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Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
бита-адаптер для торцевых головок, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
радиусный, шестигранный (имбусовый)
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы отверток
SL2
Количество бит, шт
76
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Сибртех 1/2, 1/4, CrV, пластиковый кейс 76 предм. 13528 изготовлен из CrV стали, обеспечивающей исключительную прочность. Инструмент имеет матовое антикоррозийное покрытие. Набор оптимально подходит для ремонта автомобиля, а также для решения многих бытовых задач дома и на даче.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, пластиковый кейс 76 предметов Stels (14104) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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