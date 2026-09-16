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Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14)

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Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 1
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 2
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 3
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 4
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 5
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 6
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 7
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 8
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 9
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 10
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 11
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 12
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 13
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 14
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 15
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 16
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 17
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 18
Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
трещотка, вороток для головок
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  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 2
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 3
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 4
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 5
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 6
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 7
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 8
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 9
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 10
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 11
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 12
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 13
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 14
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 15
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 16
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 17
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 18
  • Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 870 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14)
9 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
трещотка, вороток для головок
Упаковка
кейс
Количество торцевых головок, шт
11
Наконечники головок со вставками
Посадка головок: ?"
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х19х9
Вес, кг.
9.9

Описание товара Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14)

Набор инструментов ЗУБР - это универсальный комплект для выполнения широкого спектра задач. Данный набор идеально подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Он включает в себя 14 предметов, среди которых особое место занимают 11 торцевых головок. Шестигранные наконечники головок обеспечивают надежное сцепление с крепежными элементами, что способствует удобству и эффективности работы. Трещеточный ключ, входящий в комплект, прост в использовании и способствует быстрому выполнению работ без лишних усилий. С общей массой в 2,7 кг, набор легко транспортируется и станет незаменимым помощником в различных рабочих условиях. Инструменты изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и надежность при регулярном использовании. Набор инструментов ЗУБР соответствует высоким стандартам качества и рассчитан на длительный срок службы, делая его отличным выбором для каждого, кто ценит практичность и качество.



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
14
Инструменты в комплекте
торцевая головка, трещеточный ключ
Комплектация
трещотка, вороток для головок
Упаковка
кейс
Количество торцевых головок, шт
11
Наконечники головок со вставками
Посадка головок: ?"
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов ЗУБР - это универсальный комплект для выполнения широкого спектра задач. Данный набор идеально подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Он включает в себя 14 предметов, среди которых особое место занимают 11 торцевых головок. Шестигранные наконечники головок обеспечивают надежное сцепление с крепежными элементами, что способствует удобству и эффективности работы. Трещеточный ключ, входящий в комплект, прост в использовании и способствует быстрому выполнению работ без лишних усилий. С общей массой в 2,7 кг, набор легко транспортируется и станет незаменимым помощником в различных рабочих условиях. Инструменты изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долговечность и надежность при регулярном использовании. Набор инструментов ЗУБР соответствует высоким стандартам качества и рассчитан на длительный срок службы, делая его отличным выбором для каждого, кто ценит практичность и качество.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструмента для крупногабаритной техники ЗУБР НКТ-14, 14 предметов, Профессионал (27660-H14) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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