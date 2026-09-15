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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels (14117) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels (14117)

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Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для бит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649059
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels (14117)
7 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, трещоточный, torx, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
82
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х7
Вес, кг.
1

Описание товара Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels (14117)

Набор инструментов 1/2, 1/4 дюйма, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Вихрь 73/6/7/3 включает в себя все необходимое для работы с крепежом различного формата. Комплект поставляется в прочном пластиковом кейсе - это позволяет без проблем хранить и переносить весь набор. Раздельные петли и прочные металлические замки обеспечивают длительный срок службы кейса. Имеется две трещотки с посадочными квадратами 1/2 и 1/4 дюйма, а также переходники для удобства работы в любой ситуации.



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Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels (14117)




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Кмоплектация
держатель для бит, переходник для головок, удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок, гибкий удлинитель для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
комбинированный, накидной, трещоточный, torx, универсальный, шестигранный (имбусовый)
Количество бит, шт
82
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов 1/2, 1/4 дюйма, CrV, пластиковый кейс 82 предмета Вихрь 73/6/7/3 включает в себя все необходимое для работы с крепежом различного формата. Комплект поставляется в прочном пластиковом кейсе - это позволяет без проблем хранить и переносить весь набор. Раздельные петли и прочные металлические замки обеспечивают длительный срок службы кейса. Имеется две трещотки с посадочными квадратами 1/2 и 1/4 дюйма, а также переходники для удобства работы в любой ситуации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 82 предмета Stels (14117) – стоимость товара 7190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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