Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки stels 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. комплект включает в себя большое количество размеров. присутствуют стандартные и глубокие головки. инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. это упрощает транспортировку. трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб.
В наличии
Код товара: 649058
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7 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки stels 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. комплект включает в себя большое количество размеров. присутствуют стандартные и глубокие головки. инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. это упрощает транспортировку. трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х10
Вес, кг.
6.9
Описание товара Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122)
Набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки STELS 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. Комплект включает в себя большое количество размеров. Присутствуют стандартные и глубокие головки. Инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. Это упрощает транспортировку. Трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. Также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
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Теги товара: автомобильные
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки stels 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. комплект включает в себя большое количество размеров. присутствуют стандартные и глубокие головки. инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. это упрощает транспортировку. трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
109
Страна производитель
Китай
Набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки STELS 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. Комплект включает в себя большое количество размеров. Присутствуют стандартные и глубокие головки. Инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. Это упрощает транспортировку. Трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. Также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - стоимость товара 7070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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