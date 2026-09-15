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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122)

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Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 1
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 2
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 3
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 4
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 5
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 6
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 7
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 8
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 9
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 10
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 11
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 12
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 13
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 14
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 15
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 16
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 17
Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки stels 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. комплект включает в себя большое количество размеров. присутствуют стандартные и глубокие головки. инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. это упрощает транспортировку. трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 1
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 2
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 3
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 4
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 5
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  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 7
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 8
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  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 11
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 12
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 13
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 14
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 15
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 16
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 17
  • Набор инструментов 1/2&quot;, 1/4&quot;, CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649058
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122)
7 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки stels 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. комплект включает в себя большое количество размеров. присутствуют стандартные и глубокие головки. инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. это упрощает транспортировку. трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
109
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х10
Вес, кг.
6.9

Описание товара Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122)

Набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки STELS 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. Комплект включает в себя большое количество размеров. Присутствуют стандартные и глубокие головки. Инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. Это упрощает транспортировку. Трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. Также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.



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Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
109
Комплектация
набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки stels 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. комплект включает в себя большое количество размеров. присутствуют стандартные и глубокие головки. инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. это упрощает транспортировку. трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.
Упаковка
кейс
Количество бит, шт
109
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов 109 предметов 12 гранные головки STELS 14122 подойдет для работы с шестигранным крепежом вне зависимости от сложности условий. Комплект включает в себя большое количество размеров. Присутствуют стандартные и глубокие головки. Инструмент расположен внутри прочного пластикового кейсе. Это упрощает транспортировку. Трещотка с 72-мя зубцам поможет более эффективно работать с крепежом. Также есть карданы и удлинители для более качественной эксплуатации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов 1/2", 1/4", CrV, 12 гранные головки, пластиковый кейс, 109 предмета Stels (14122) - стоимость товара 7070 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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