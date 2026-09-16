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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82)

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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 1
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 2
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 3
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 4
Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
82
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка
Кмоплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 1
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 2
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 3
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 4
  • Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 260 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82)
7 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
82
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка
Кмоплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество торцевых головок, шт
25
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Наконечники головок со вставками
торцевые (25 шт.), свечные (2 шт.), головки со вставкой (17 шт.)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х9
Вес, кг.
5.87

Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82)

Набор инструментов ЗУБР — это универсальное решение для выполнения широкого спектра ремонтных и монтажных работ. Этот комплект включает в себя 82 предмета, обеспечивающих все необходимое для работы как дома, так и на профессиональной площадке. Максимальный размер ключей составляет 22 мм, а минимальный — 8 мм, что позволяет справляться с крепежными элементами различных размеров. В наборе присутствуют высококачественные биты, гаечные ключи и торцевые головки, количество которых достигает 25 штук. Наконечники головок выполнены в шестигранной форме, обеспечивающей надежное сцепление с крепежом. Посадочные размеры головок составляют 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, что делает их совместимыми с большинством инструментов и адаптеров. Общий вес набора составляет всего 2,2 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Это компактное и эргономичное решение станет надежным помощником в вашей работе, гарантируя длительный срок службы и высокую производительность. Набор инструментов ЗУБР — это качество и надежность, которые всегда будут под рукой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
82
Инструменты в комплекте
биты, гаечный ключ, торцевая головка
Кмоплектация
жесткий кейс, набор бит, набор гаечных ключей, набор головок
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество торцевых головок, шт
25
Посадка головок
1/2 дюйма, 1/4 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Наконечники головок со вставками
торцевые (25 шт.), свечные (2 шт.), головки со вставкой (17 шт.)
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Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов ЗУБР — это универсальное решение для выполнения широкого спектра ремонтных и монтажных работ. Этот комплект включает в себя 82 предмета, обеспечивающих все необходимое для работы как дома, так и на профессиональной площадке. Максимальный размер ключей составляет 22 мм, а минимальный — 8 мм, что позволяет справляться с крепежными элементами различных размеров. В наборе присутствуют высококачественные биты, гаечные ключи и торцевые головки, количество которых достигает 25 штук. Наконечники головок выполнены в шестигранной форме, обеспечивающей надежное сцепление с крепежом. Посадочные размеры головок составляют 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, что делает их совместимыми с большинством инструментов и адаптеров. Общий вес набора составляет всего 2,2 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Это компактное и эргономичное решение станет надежным помощником в вашей работе, гарантируя длительный срок службы и высокую производительность. Набор инструментов ЗУБР — это качество и надежность, которые всегда будут под рукой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82) - по цене 7260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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