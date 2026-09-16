Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82)
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Характеристики
Описание товара Набор инструмента универсальный ЗУБР А-82, 82 предмета, Профессионал (27635-H82)
Набор инструментов ЗУБР — это универсальное решение для выполнения широкого спектра ремонтных и монтажных работ. Этот комплект включает в себя 82 предмета, обеспечивающих все необходимое для работы как дома, так и на профессиональной площадке. Максимальный размер ключей составляет 22 мм, а минимальный — 8 мм, что позволяет справляться с крепежными элементами различных размеров. В наборе присутствуют высококачественные биты, гаечные ключи и торцевые головки, количество которых достигает 25 штук. Наконечники головок выполнены в шестигранной форме, обеспечивающей надежное сцепление с крепежом. Посадочные размеры головок составляют 1/2 дюйма и 1/4 дюйма, что делает их совместимыми с большинством инструментов и адаптеров. Общий вес набора составляет всего 2,2 кг, что делает его легким и удобным для транспортировки. Это компактное и эргономичное решение станет надежным помощником в вашей работе, гарантируя длительный срок службы и высокую производительность. Набор инструментов ЗУБР — это качество и надежность, которые всегда будут под рукой.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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