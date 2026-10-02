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Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)

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Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 1
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 2
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 3
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 4
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 5
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 6
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 7
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 8
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 9
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 10
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 11
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 12
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 13
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 14
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 15
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 16
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 17
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 18
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 19
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 20
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 21
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
24
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
жесткий кейс, набор головок, набор торцевых ключей
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 1
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 2
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 3
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 4
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 5
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 6
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 7
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 8
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 9
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 10
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 11
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 12
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 13
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 14
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 15
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 16
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 17
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 18
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 19
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 20
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 21
  • Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347701
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)
7 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
24
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
жесткий кейс, набор головок, набор торцевых ключей
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
24
Мин. размер ключей, мм
0
Макс. размер ключей, мм
0
Количество имбусовых ключей
0
Макс. размер зева разводного ключа, мм
0
Количество отверток, шт
0
Количество сверл (буров), шт
0
Мин. диаметр сверла (бура), мм
0
Макс. диаметр сверла (бура), мм
0
Тип коронок
нет
Количество бит, шт
0
Количество зубил, шт
0
Количество торцевых головок, шт
24
Держатель бит
Нет
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х5
Вес, кг.
5

Описание товара Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)

Автомобильный набор инструментов Matrix — компактное решение для быстрой работы в гараже или в дороге. В комплекте 24 прочные торцевые головки с 6-гранным наконечником — это универсальность для любых крепежей. Благодаря охвату размеров от 4 мм всегда найдётся нужный ключ для выполнения как мелких, так и более серьёзных задач. Каждый из 24 инструментов удобно разместится в кейсе, а вес в 5,5 кг означает, что набор остаётся довольно мобильным, не утяжеляя багажник. Надёжный выбор для автомобилистов, которым важно всегда иметь под рукой аккуратный и функциональный инструмент.



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Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
24
Инструменты в комплекте
торцевая головка
Комплектация
жесткий кейс, набор головок, набор торцевых ключей
Упаковка
жесткий кейс
Количество гаечных ключей, шт
24
Мин. размер ключей, мм
0
Макс. размер ключей, мм
0
Количество имбусовых ключей
0
Макс. размер зева разводного ключа, мм
0
Развернуть
Количество отверток, шт
0
Количество сверл (буров), шт
0
Мин. диаметр сверла (бура), мм
0
Макс. диаметр сверла (бура), мм
0
Тип коронок
нет
Количество бит, шт
0
Количество зубил, шт
0
Количество торцевых головок, шт
24
Держатель бит
Нет
Торцовые головки
4 мм
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Автомобильный набор инструментов Matrix — компактное решение для быстрой работы в гараже или в дороге. В комплекте 24 прочные торцевые головки с 6-гранным наконечником — это универсальность для любых крепежей. Благодаря охвату размеров от 4 мм всегда найдётся нужный ключ для выполнения как мелких, так и более серьёзных задач. Каждый из 24 инструментов удобно разместится в кейсе, а вес в 5,5 кг означает, что набор остаётся довольно мобильным, не утяжеляя багажник. Надёжный выбор для автомобилистов, которым важно всегда иметь под рукой аккуратный и функциональный инструмент.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор головок торцевых Matrix 13582 (24 предмета) (13582) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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