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Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000

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Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
7 510 руб.  10 540 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648560
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000
7 510 руб. -29%
10 540 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
35х14х6
Вес, кг.
1.08

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000

Струйный картридж Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000 - этот товар вы можете купить по цене 7510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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