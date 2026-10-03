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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
136

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLY желтого цвета предназначен для многоцветных печатающих систем Brother. Это совместимый компонент, который копирует оригинальную модель, обеспечивая бесперебойную печать. Он легко устанавливается и слаженно работает с внутренними систавляющими МФУ и принтеров. Картридж Cactus CS-LC3239XLY емкостью 52 мл будет незаменим для домашних принтеров и аппаратов, которые используют небольшие организации. Чернила желтого цвета лежат в основе этого компонента. Краска ложится на поверхность бумаги ровным слоем, не создает фантомных теней и не смазывается. Изображение будет ярким и насыщенным, что позволяет использовать картридж для фотопечати.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLY желтого цвета предназначен для многоцветных печатающих систем Brother. Это совместимый компонент, который копирует оригинальную модель, обеспечивая бесперебойную печать. Он легко устанавливается и слаженно работает с внутренними систавляющими МФУ и принтеров. Картридж Cactus CS-LC3239XLY емкостью 52 мл будет незаменим для домашних принтеров и аппаратов, которые используют небольшие организации. Чернила желтого цвета лежат в основе этого компонента. Краска ложится на поверхность бумаги ровным слоем, не создает фантомных теней и не смазывается. Изображение будет ярким и насыщенным, что позволяет использовать картридж для фотопечати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLY желтый (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - этот товар вы можете купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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