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Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k

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Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - фото 1
Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - фото 2
Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект
  • Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - фото 1
  • Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - фото 2
  • Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647958
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k
940 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Комплект
Дополнительно
ресурс 1600 копий
Особенности
совместимость: P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х6
Вес, г.
150

Описание товара Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k

Тонер Pantum PC-211PRB представлен в виде заправочного комплекта из красящего вещества и чипа с ресурсом 1600 страниц. Он совместим с широким модельным рядом лазерных устройств производителя Pantum. Тонер черного цвета формирует на бумаге, конвертах и других носителях четкие отпечатки без искажений. Отсутствие жестких частиц в красящем веществе предотвращает засорение печатного устройства. Тонер Pantum PC-211PRB поставляется во флаконе емкостью 65 г. Съемная крышка с узким носиком гарантирует удобный процесс заправки картриджа.

Отзывы о товаре Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Комплект
Дополнительно
ресурс 1600 копий
Особенности
совместимость: P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Pantum PC-211PRB представлен в виде заправочного комплекта из красящего вещества и чипа с ресурсом 1600 страниц. Он совместим с широким модельным рядом лазерных устройств производителя Pantum. Тонер черного цвета формирует на бумаге, конвертах и других носителях четкие отпечатки без искажений. Отсутствие жестких частиц в красящем веществе предотвращает засорение печатного устройства. Тонер Pantum PC-211PRB поставляется во флаконе емкостью 65 г. Съемная крышка с узким носиком гарантирует удобный процесс заправки картриджа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Заправочный комплект Pantum PC-211PRB для P2200/P2207/P2500/P2500W/P2500NW/P2506W/P2516/P2518/M6500/ M6500W/M6507/M6507W/M6506NW/M6550NW/M6557NW/M6607NW 1.6k - стоимость товара 940 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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