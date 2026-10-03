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Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother

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Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother - фото 1
Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother - фото 1
  • Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother
680 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Дополнительно
черный
Особенности
совместимость: Brother DCP L5500DN, Brother DCP L6600DW, Brother HL L5000D, Brother HL L5100DN, Brother HL L5200DW, Brother HL L6250DN, Brother HL L6300DW, Brother HL L6400DW, Brother MFC L5700DN, Brother MFC L5750DW
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х11
Вес, г.
525

Описание товара Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother

Используя фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DR3400 у Вас будет возможность распечатать около 3012000 информационных страниц (при 5% заполнении). гарантия на фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DR3400 предоставляется производителем, сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж. В производстве копи-картриджей Cactus используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Копи-картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования. Внимание! Товар представлен в нескольких видах упаковки без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Фотобарабан
Дополнительно
черный
Особенности
совместимость: Brother DCP L5500DN, Brother DCP L6600DW, Brother HL L5000D, Brother HL L5100DN, Brother HL L5200DW, Brother HL L6250DN, Brother HL L6300DW, Brother HL L6400DW, Brother MFC L5700DN, Brother MFC L5750DW
Страна производитель
Китай
Описание
Используя фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DR3400 у Вас будет возможность распечатать около 3012000 информационных страниц (при 5% заполнении). гарантия на фотобарабан (Drum-Unit) Cactus CS-DR3400 предоставляется производителем, сроком на 12 месяцев с момента приобретения. Фотобарабан (Drum-Unit) печатающий элемент без тонера внутри используемый в двухкомпонентных системах лазерной печати, где отдельно меняется копи-картридж и тонер-картридж. В производстве копи-картриджей Cactus используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Копи-картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования. Внимание! Товар представлен в нескольких видах упаковки без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Cactus CS-DR3400 DR-3400 черный ч/б:30000стр. для HL-L5000/L5100/L5200/L6250/L6300/L6400, DCP-L5500 Brother - по цене 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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