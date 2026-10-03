Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб.
В наличии
Код товара: 647914
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
890 руб.
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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Фотобарабан
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
750
Описание товара Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother
Предназначен для использования в принтерах и МФУ. Надёжный производитель, зарекомендовавший себя за соотношение цены и качества
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Бренд
G&G
Тип товара
Фотобарабан
Страна производитель
Китай
Предназначен для использования в принтерах и МФУ. Надёжный производитель, зарекомендовавший себя за соотношение цены и качества
Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок фотобарабана G&G GG-DR2275 ч/б:12000стр. для DCP 7057/7057R/7060 Brother